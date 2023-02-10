دوري النساء للصالات.. فوز نفط الشمال على القوة الجوية والزوراء على راوندوز

شفق نيوز/ خسر فريق القوة الجوية النسوي لكرة الصالات أمام فريق نفط الشمال بهدفين مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة في قاعة كركوك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري النسوي لكرة الصالات.

وضمن المنافسات ذاتها؛ فاز فريق سيدات الزوراء على فريق سيدات رواندوز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من الدوري النسويّ لكرة الصالات.

وكان فريق القوة الجوية النسوي بكرة الصالات، قد فاز على نادي بلادي بعشرة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت في قاعة نادي الاعظمية الرياضي ضمن الجولة السابقة من المنافسات.