دوري النساء بكرة القدم.. فوزان للقوة الجوية والدفاع الجوي

شفق نيوز/ تمكن فريق الدفاع الجوي لكرة القدم، يوم الجمعة، من تحقيق فوزه الاول في مباراته الافتتاحية ضمن المجموعة الاولى في اطار منافسات الدوري العراقي العام لكرة القدم المصغرة (socca) النسوي والذي ينظمها ويرعاها الاتحاد العراقي للكرة.

وفاز الدفاع الجوي على ضيفه فريق نادي الزوراء وبنتيجة (2-0) في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد الرسمي (منتدى شباب جميلة).

كما حقق فريق القوة الجوية النسوي فوزا كبيرا على منتخب بابل بتسعة اهداف دون مقابل.

وسجل اهداف المباراة كل من زينب عباس ثلاثة اهداف ونادية فاضل هدفين وسماح ابراهيم هدفين والاء علي وتبارك مؤيد.

ويواجه فريق القوة الجوية النسوي يوم غد السبت فريق بلادي عند الساعة الثالثة ظهرا على ملعب الاتحاد ( منتدى جميلة).