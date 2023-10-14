دوري النخبة لكرة اليد.. 6 انتصارات في انطلاق الجولة الأولى

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، 6 مواجهات من الدور الأول لمباريات دوري النخبة لكرة اليد.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق نادي الكرخ على فريق نادي ذي قار بنتيجة 39-15 هدفاً، وفوز فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي نفط ميسان بنتيجة 44-24 هدفاً، وفوز فريق نادي نفط البصرة على فريق نادي نفط الوسط بنتيجة 21-20 هدفا، وفوز فريق نادي الشرطة على فريق نادي الطلبة بنتيجة 43 -11 هدفاً، وفوز فريق نادي الجيش على فريق نادي الكرت بنتيجة 43-21 هدفاً، وفوز فريق نادي ديالى على فريق نادي كربلاء بنتيجة 34-30 هدفاً.