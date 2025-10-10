دوري النخبة لكرة اليد.. 5 فرق تحقق الفوز بأكثر من محافظة
شفق نيوز- بغداد
جرت اليوم الخميس، 5 مواجهات لكرة اليد في عدة
محافظات، ضمن منافسات الدور الثاني من المرحلة الأولى لدوري النخبة العراقي للموسم
2025-2026.
واسفرت النتائج عن فوز فريق الحشد الشعبي على
نفط ميسان 48 - 12، وجرت المباراة في قاعة كلية التربية الرياضية في قاعة ميسان.
وفوز فريق الكوت على فريق الفتوة الموصلي
بنتيجة 31-20، وجرت المباراة في قاعة ميثم حبيب بمحافظة واسط، كما فاز فريق ديالى
على فريق الناصرية بنتيجة 34 -20، وجرت المواجهة في قاعة حيدر برهان بمحافظة ذي
قار.
وفاز أيضا فريق الجيش على فريق بلدية البصرة
بنتيجة 38-17، وجرت المباراة في قاعة نادي نفط البصرة عند الساعة 3 عصراً، وفازت السليمانية
على نفط البصرة بنتيجة 27-26، وجرت المباراة في في قاعة نادي السليمانية.