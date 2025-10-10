دوري النخبة لكرة اليد.. 5 فرق تحقق الفوز بأكثر من محافظة

شفق نيوز- بغداد

جرت اليوم الخميس، 5 مواجهات لكرة اليد في عدة محافظات، ضمن منافسات الدور الثاني من المرحلة الأولى لدوري النخبة العراقي للموسم 2025-2026.

واسفرت النتائج عن فوز فريق الحشد الشعبي على نفط ميسان 48 - 12، وجرت المباراة في قاعة كلية التربية الرياضية في قاعة ميسان.

وفوز فريق الكوت على فريق الفتوة الموصلي بنتيجة 31-20، وجرت المباراة في قاعة ميثم حبيب بمحافظة واسط، كما فاز فريق ديالى على فريق الناصرية بنتيجة 34 -20، وجرت المواجهة في قاعة حيدر برهان بمحافظة ذي قار.

وفاز أيضا فريق الجيش على فريق بلدية البصرة بنتيجة 38-17، وجرت المباراة في قاعة نادي نفط البصرة عند الساعة 3 عصراً، وفازت السليمانية على نفط البصرة بنتيجة 27-26، وجرت المباراة في في قاعة نادي السليمانية.