دوري النخبة لكرة اليد يعاود الدوران بـ5 مواجهات

شفق نيوز- بغداد

تنطلق يوم الجمعة المقبل منافسات الدور السادس من المرحلة الأولى لدوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2025-2026، وسيُشهد إقامة 4 مباريات على أن تقام الأخريات يوم السبت.

وتجمع أولى المباريات فريق الجيش ونفط ميسان في قاعة نادي الجيش المغلقة الساعة الثانية من بعد الظهر، بينما يلاقي فريق ديالى ضيفه نفط البصرة بنفس التوقيت في قاعة ديالى المغلقة.

ويواجه فريق الحشد الشعبي ضيفه كربلاء في قاعة نادي الجيش عند الساعة الرابعة عصراً.

وفي آخر مواجهات يوم الجمعة يلاقي فريق بلدية البصرة ضيفه الكوت في قاعة نادي البلدية في البصرة عند الساعة الرابعة عصراً.

كما ستقام يوم السبت المقبل مواجهة واحدة تجمع فريق السليمانية بضيفه الفتوة في قاعة نادي السليمانية عند الساعة الثانية ظهراً.