دوري النخبة العراقي لكرة اليد يستأنف منافساته اليوم

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الجمعة، عن جدول مباريات الدورين الثامن والتاسع من المرحلة الأولى لدوري النخبة 2025-2026.

وتنطلق مباريات الدورين اليوم وغداً السبت بعد توقف منافسات الدوري بسبب مشاركة المنتخب العراقي في البطولة الآسيوية التي جرت في الكويت.

وقال عضو الاتحاد والمشرف على لجنة المسابقات رعد رمضان، لوكالة شفق نيوز، إن الدوري عاود نشاطه وحسب منهاج لجنة المسابقات المعد في وقت سابق، حيث ستقام مساء اليوم مباراة واحدة في الجولة الثامنة بين الحشد الشعبي وضيفه نفط البصرة في قاعة الجيش.

وأضاف أن المباريات تتواصل في اليوم الثاني بإقامة ثلاث مواجهات من الجولة الثامنة.

‏ويواجه فريق السليمانية ضيفه الكوت في قاعة السليمانية. ‏بينما يلاقي فريق ديالى ضيفه الفتوة الموصلي في قاعة نادي ديالى المغلقة. وأخيراً يواجه الجيش ضيفه كربلاء في قاعة نادي الجيش بالعاصمة بغداد.

واختتم المنتخب العراقي مشواره ببطولة آسيا الـ22 التي جرت في الكويت بحصوله على المركز السابع بعد فوزة على المنتخب الإماراتي برميات السبعة أمتار بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 34-34 هدف.