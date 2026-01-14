"دوري النجوم".. 5 مباريات مثيرة في ختام الجولة الـ 12 اليوم

شفق نيوز- بغداد

يشهد، اليوم الأربعاء، ختام الجولة الـ12 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مباريات مثيرة، في بغداد والسليمانية والناصرية والنجف والبصرة.

وتنطلق عند الساعة الـ 3:00 عصراً ثلاث مواجهات، حيث يلتقي فريق الكهرباء مع ضيفه زاخو على ملعب الزوراء في بغداد، في مباراة يسعى خلالها الطرفان لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

ويأمل الكهرباء في الابتعاد عن مؤخرة القائمة وتعويض خسارته الأخيرة مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، فيما يطمح زاخو إلى تعويض تعادله السابق مع الأمانة ومواصلة صحوته والعودة بالنقاط الثلاث.

وفي السليمانية، يستضيف نوروز فريق الطلبة على ملعبه، في اختبار حقيقي للفريقين، إذ يتطلع الطلبة للبناء على انتصاره الأخير أمام الكهرباء، بينما يسعى نوروز لإسعاد جماهيره مجدداً وتعزيز نتائجه بعد فوزه السابق على الغراف.

أما في ملعب الناصرية الأولمبي، فيلتقي الغراف مع ضيفه النفط في مواجهة مهمة لتحسين ترتيب الفريقين في قائمة الدوري، وسط توقعات بمباراة قوية وحماسية، خصوصاً أن النفط قادم من فوز على ديالى، بينما يدخل الغراف اللقاء بعد خسارته أمام نوروز.

وفي الساعة الـ5:30 مساءً، تُقام مباراتان حاسمتان، الأولى تجمع النجف مع نفط ميسان على ملعب النجف الدولي، حيث يسعى النجف لتحقيق الانتصار وتعويض فقدان النقاط، بعد خسارته الأخيرة أمام الكرخ بثنائية أجبرت الإدارة على إقالة المدرب علي جبار وتسمية حيدر عبودي بديلاً له.

في المقابل، يأمل نفط ميسان في خطف نقاط ثمينة تبعده عن قاع الترتيب بعد سلسلة نتائج غير مُقنعة لجماهيره.

وفي البصرة، يلتقي الميناء مع ضيفه الكرخ على ملعب الفيحاء في آخر مباريات الجولة، في مواجهة يُتوقع أن تشهد ندية وإثارة كبيرة، حيث يبحث الميناء عن الفوز أمام جماهيره وتعويض خسارته الأخيرة أمام دهوك بهدف وحيد، بينما يطمح الكرخ إلى تعزيز حضوره ومواصلة المنافسة، وهو يدخل اللقاء بثقة بعد انتصاره السابق على النجف.