دوري النجوم يسجل أول إصابة قوية ضحيتها البرازيلي لوكاس موسيس

شفق نيوز- بغداد

تعرض محترف نادي الشرطة، اللاعب البرازيلي لوكاس موسيس، لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه أمام نوروز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق.

وأظهرت الفحوصات الطبية أن الإصابة ستبعد لوكاس، عن الملاعب لفترة طويلة، ليكون أول لاعب يتعرض لإصابة مؤثرة في الموسم الحالي من الدوري.

من جانبها، أكدت إدارة نادي الشرطة إصابة اللاعب رسمياً، مشيرة إلى غيابه عن صفوف الفريق، وتمنت له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.

وفي بيان مقتضب نشره النادي عبر موقعه الرسمي، وجهت الإدارة رسالة دعم للاعب جاء فيها: قوتك وعزيمتك ستتجاوزان هذه المرحلة ، والجميع سيقف إلى جانبك خطوة بخطوة، الملاعب بانتظارك، نتمنى لك الشفاء العاجل.

يذكر أن فريق الشرطة حقق فوزاً مثيراً على ضيفه نوروز بنتيجة 3-2 ، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب الفيحاء في البصرة، ضمن الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.