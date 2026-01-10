دوري النجوم.. نوروز يخطف فوزاً ثميناً من الغراف والكرخ يكرم ضيفه النجف

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق الكرخ فوزا مهما على ضيفه النجف بهدفين نظيفين في منافسات الجولة 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة مساء اليوم السبت على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وفي الشوط الثاني سجل فريق الكرخ هدفه الأول في الدقيقة 66 من تسديدة قوية عن طريق يونس حمود، وسجل هدفه الثاني في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب مصعب جمال .

وبهذا الفوز رفع الكرخ رصيده للنقطة 19 بالمركز السابع، وتجمد رصيد النجف عند النقطة 7 بالمركز 19 .

وفي المباراة الثانية ضمن المنافسات ذاتها، حقق فريق نوروز فوزا مهما على مضيفه الغراف 1-0 .

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الناصرية الاولمبي بمحافظة ذي قار.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف .

وبقيت النتيجة على حالها حتى سجل نوروز هدف عالمي عن طريق المحترف كلاوديو اوليفيرا في الدقيقة 90 .

وشهد اللقاء طرد لاعب نادي نوروز أحمد أيساياه في الدقيقة 80 ليكمل نوروز اللقاء بعشرة لاعبين .

وبهذه النتيجة ارتقى نوروز للمركز 16 برصيد 10 نقاط ، وتجمد رصيد الغراف عند النقطة 13 بالمركز 14 .