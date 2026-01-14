دوري النجوم.. نفط ميسان يتغلب على النجف والكرخ يتخطى الميناء

شفق نيوز- النجف/ البصرة

حقق فريق نفط ميسان فوزاً مستحقاً على النجف، كما تغلب الكرخ على الميناء، مساء اليوم الأربعاء، في ختام منافسات الجولة 12 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة نفط ميسان والنجف على ملعب النجف الدولي عند الساعة 5:30 مساءً، وانتهت لصالح الفريق الميساني بنتيجة 4-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النجف بنتيجة 2-1، سجل نفط ميسان أولاً في الدقيقة العاشرة عن طريق علاء سعد، وتمكن النجف من تعديل النتيجة في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب رضا فاضل، وأضاف النجف هدفه الثاني في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب نسيم صيهود.

وفي الشوط الثاني سجل نفط نيسان هدف التعديل في الدقيقة 53 عن طريق علاء سعد، وأضاف نفط ميسان هدفه الثالث عن طريق اللاعب داوده دييمي في الدقيقة 73، وسجل نفط ميسان هدفه الرابع عن طريق داوده دييمي في الدقيقة 90+3.

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 10 بالمركز 16، وتجمد رصيد النجف عند النقطة 7 بالمركز 19.

وعلى ملعب الفيحاء في البصرة، استضاف الميناء فريق الكرخ وانتهت المباراة لصالح الضيوف بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكرخ بهدف دون مقابل جاء الهدف عن طريق يونس حمود في الدقيقة 41. وعاد اللاعب نفسه وسجل هدف الكرخ الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 22 بالمركز السادس، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 13 بالمركز 14.