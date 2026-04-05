دوري النجوم.. نفط ميسان يتغلب على الميناء وتعادل القوة الجوية مع النفط

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

تعادل فريق القوة الجوية مع ضيفه النفط من دون أهداف، فيما فاز نفط ميسان على مضيفه الميناء، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والبصرة.

‏‏وفي المباراة الأولى تعادل فريق القوة الجوية مع ضيفه فريق النفط سلباً من دون أهداف. و‏جرت المباراة في الساعة السابعة والنصف على ملعب المدينة في بغداد.

‏وبهذه النتيجة تمسك فريق القوة الجوية بالصدارة بعد أن رفع رصيده للنقطة 60، كما رفع فريق النفط رصيده للنقطة 34 بالمركز 11.

وفي المباراة الثانية فاز فريق نفط ميسان على مضيفه فريق الميناء بهدف وحيد دون رد، جاء الهدف في الشوط الأول عن طريق اللاعب فقار عبد في الدقيقة 32.

‏وجرت المباراة على ملعب الميناء في البصرة بنفس التوقيت.

‏وبهذا الفوز رفع فريق نفط ميسان رصيده للنقطة 25 بالمركز 17، بينما تجمد رصيد فريق الميناء عند النقطة 28 بالمركز 15.