دوري النجوم.. نفط ميسان خاسراً بثلاثية نظيفة أمام فريق الكهرباء بقرار انضباطي

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، اعتبار فريق نفط ميسان خاسراً بثلاثية نظيفة أمام فريق الكهرباء بسبب مخالفة إدارية.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها نظرت في شكوى نادي الكهرباء الرياضي في مباراته ضد نادي نفط ميسان لدوري نجوم العراق، ولحساب الجولة 29 التي انتهت بفوز نفط ميسان (3-1) والتي جرت بتاريخ 17 نيسان/ أبريل الجاري.

وتضمنت الشكوى قيام نادي نفط ميسان بالتأخر برفع قائمة اللاعبين الأساسيين بعد مرور الوقت الحرج الذي يكون 90 دقيقة قبل بدء المباراة، إذ إن الوقت الحرج ينتهي في (03:30)، والقائمة رفعت (03:40)، وهذا يمثل مخالفة صريحة للمواد (5/3/5) التي تلزم الأندية رفع القوائم قبل ساعة ونصف من بدء المباراة.

كما اطلعت اللجنةُ على وصل الشكوى المؤرخ (19-4-2026)، وإنه واقع تحت المدة القانونية. وكذلك على استمارة المباراة الخاصة بنفط ميسان، والمثبت فيها تاريخ رفع القائمة، وهو الساعة (15:43) من تاريخ 17-4-2026.

وبعد التدقيق تبين للجنة أن تاريخ رفع قائمة المباراة لنادي نفط ميسان هو (15:43) الى (03:43)، وأن تاريخ بداية المباراة هو (05:00) مساءً، وأن رفع القائمة بهذا الوقت هو مخالفة صريحة وواضحة.

وقررت اللجنة اعتبار فريق نفط ميسان خاسراً (0-3) أمام فريق الكهرباء الرياضي.