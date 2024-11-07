دوري النجوم.. نفط البصرة يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الكهرباء

شفق نيوز/ فاز ‏فريق نفط البصرة على ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة السابعة لدور نجوم العراقي لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة عند الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم الخميس.

‏وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق نفط البصرة بهدف واحد دون مقابل للكهرباء، جاء عند الدقيقة 38 عن طريق المحترف اسماعيل اورو.

وفي الشوط الثاني أدرك الكهرباء التعادل عن طريق المحترف دومتي كرستيان في الدقيقة 65، وعاد نفط البصرة ليسجل هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف اسماعيل اورو في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة رفع نفط البصرة رصيده للنقطة 6 بالمركز 17، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 12 بالمركز السادس.