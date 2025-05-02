دوري النجوم.. نجاح طُلّابي أمام الكرخ وديالى والنجف حبايب

شفق نيوز/ فاز فريق الطلبة على مضيفه الكرخ بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت على ملعب "الساحر احمد راضي" عند الساعة الخامسة والنصف عصراً، انتهى شوطها الأول بتقدم الطلبة بهدفين لهدف، سجل الكرخ اولا من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب بنيامين اكور في الدقيقة 27، وادرك الطلبة التعادل من ركلة جزاء أيضاً نفذها بنجاح اللاعب لؤي العاني في الدقيقة 43، وعاد الطلبة ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 45+7 عن طريق كرار محمد.

وفي الشوط الثاني، جاء الهدف الثالث للطلبة في الدقيقة 52 عبر المحترف سيمون ماسوفا، وأضاف الطلاب الهدف الرابع عن طريق شريف عبد الكاظم في الدقيقة 59.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 52 بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 39 بالمركز 13.

وضمن المنافسات ذاتها، تعادل فريق ديالى مع ضيفه النجف سلبياً من دون أهداف، في المباراة التي جرت على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، وهو الملعب الافتراضي لديالى.

وبهذه النتيجة رفع فريق النجف رصيده للنقطة 37 بالمركز 13، كما رفع ديالى رصيده للنقطة 28 بالمركز 17.