دوري النجوم.. نادي الكهرباء يصعق أمانة بغداد بخماسية

شفق نيوز- بغداد

تمكن فريق الكهرباء من تحقيق فوز كبير على مضيفه فريق امانة بغداد بنتيجة 5 - 0 في ختام منافسات الجولة 19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر وهو الملعب الافتراضي لفريق أمانة بغداد عند الساعة الـ11:15 ليلاً.

‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكهرباء بهدفين دون مقابل لامانة بغداد، جاء الهدف الاول للكهرباء في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب احمد عايد، واضاف المحترف زاكري هدف الكهرباء الثاني من مجهود فردي في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني اضاف الكهرباء هدفه الثالث من تسديدة قوية للبرازيلي لوكاس سانتوس في الدقيقة 73، قبل أن يعود ليعزز النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 82، ويضيغ الخامس والهاتريك لصالحه في الدقيقة 90+2 .

وبهذا الفوز رفع الكهرباء رصيده للنقطة 18 بالمركز 17، بينما تجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 21 بالمركز 15.