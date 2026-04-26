دوري النجوم.. أمانة بغداد يخطف تعادلاً قاتلاً من الزوراء والموصل يقسو على ديالى

شفق نيوز- بغداد/ ديالى

‏تعادل فريق الزوراء مع مضيفه أمانة بغداد، فيما خطف فريق الموصل النقاط الثلاث من ديالى، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت مباراة الزوراء وأمانة بغداد على ملعب الكابتن حيدر وهو الملعب الافتراضي لفريق أمانة بغداد، وانتهت بنتيجة 2-2.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

‏وفي الشوط الثاني سجل فريق الزوراء هدفه الأول في الدقيقة 63 عن طريق محمد قاسم، وبعد 3 دقائق من هدف الزوراء سجل أمانة بغداد هدف التعديل عن طريق جبار كريم في الدقيقة 66، وتمكن الزوراء من تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 77 عن طريق يوسف عزيز، وفي الدقيقة 90+4 سجل حسين طالب هدف التعديل القاتل للأمانة.

وبهذه النتيجة رفع فريق الزوراء رصيده للنقطة 58 بالمركز الرابع، ورفع أمانة بغداد رصيده للنقطة 32 بالمركز 15.

‏وفي مباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الموصل على مضيفه فريق ديالى بنتيجة 4-1.

‏جرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب ديالى.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الموصل بهدف دون مقابل لفريق ديالى جعلها هدف عن طريق علاء الدين الدالي في الدقيقة 45+1.

‏وفي الشوط الثاني سجل الموصل هدفه الثاني في الدقيقة 55 عن طريق علاء الدين الدالي وعاد اللاعب نفسه ليسجل هدف الثالث "هاتريك" في الدقيقة 74، وفي الدقيقة 88 سجل الموصل هدفه الرابع وهو هدف السوبر هاتريك للاعب علاء الدين الدالي، ومن ركلة جزاء جاء هدف ديالى الوحيد نفذها بنجاح اللاعب مقتدى حسن في الدقيقة 90+4.

‏وشهدت الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة طرد لاعب نادي ديالى علي خالد بسبب لعبه الخطر ليكمل ديالى المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز رفع الموصل رصيده للنقطة 40 بالمركز 11 وتجمد رصيد ديالى عند النقطة 41 بالمركز العاشر.