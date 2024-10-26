دوري النجوم.. لقاء دهوك والكهرباء ينتهي بالتعادل

شفق نيوز/ تعادل فريق دهوك مع ضيفه فريق الكهرباء من دون أهداف ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة في ملعب دهوك يوم السبت عند الساعة 5:15 مساءً.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من ليث فرحان حكم وسط، وباسم مزهر مساعدا أولا، وعلي مازن مساعدا ثانٍ، واحمد عسكر حكما رابعا، وسالم عامر حكم "VAR".

ويلاقي فريق القوة الجوية ضيفه نادي ديالى في آخر مباريات الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق، مساء اليوم السبت على ملعب الشعب الدولي عند الساعة 7:45 مساءً.