‏دوري النجوم.. فوز نفط ميسان وتعادل في مباراتين مؤجلتين

‏تعادل فريق زاخو مع مضيفه الميناء، فيما فاز نفط ميسان على ضيفه النجف، مساء اليوم الأحد، في مباراتين مؤجلتين من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت مباراة الميناء وزاخو على ملعب الميناء في البصرة، عند الساعة السادسة مساءً وانتهت بنتيجة 2-2، وهي مباراة مؤجلة من الجولة 29.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون الأهداف.

‏وفي الشوط الثاني سجل فريق زاخو هدفه الأول في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب هادي صالح، وأضاف نادي زاخو هدفه الثاني في الدقيقة 62 عن طريق نفس اللاعب هادي صالح، وقلص الميناء النتيجة عند الدقيقة 69 عبر اللاعب ياسين سامية، ليعدّل النتيجة في الدقيقة 89 عبر اللاعب مهند عبد الرحيم.

‏وبهذه النتيجة رفع فريق زاخو رصيده للنقطة 53 بالمركز الثامن، كما رفع فريق الميناء رصيده للنقطة 49 بالمركز 15.

وشهد اللقاء طرد لاعب زاخو شافان جميل بالدقيقة 78 ليكمل زاخو المباراة بعشرة لاعبين.

وفي مباراة مؤجلة ثانية ضمن الجولة 30، فاز فريق نفط ميسان على ضيفه فريق النجف الذي هبط رسمياً إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل بنتيجة 2-1.

و‏جرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب ميسان الأولمبي في ميسان.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق نفط ميسان بهدف واحد دون مقابل جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح ديمي داوده في الدقيقة 17.

‏وفي الشوط الثاني سجل نفس اللاعب الهدف الثاني لنفط ميسان في الدقيقة 51، وقلص النجف النتيجة بتسجيله هدف في الدقيقة 65 عن طريق مؤمل أحمد.

‏وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 39 بالمركز 16، فيما تجمد رصيد النجف عند النقطة 19 بالمركز 19.