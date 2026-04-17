دوري النجوم.. فوز مستحق لنفط ميسان على الكهرباء وتعادل أمانة بغداد والموصل

شفق نيوز- بغداد

جرت يوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، أسفرت عن فوز نفط ميسان على مضيفه الكهرباء بنتيجة 3-1، وتعادل أمانة بغداد والموصل بهدف واحد لكل منهما.

ففي المباراة الأولى التي جرت بين نفط ميسان والكهرباء على ملعب نادي الزوراء وهو الملعب الافتراضي لفريق الكهرباء عند الساعة 5:00 عصراً، ‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

‏وفي الشوط الثاني سجل فريق نفط ميسان هدفه في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب علي سعد، وأضاف نفط ميسان هدفه الثاني في الدقيقة 88 عن طريق نسيم صيهود.

وقلص الكهرباء النتيجة في الدقيقة 90+3 عن طريق ياسر ناجي، وسجل نفط ميسان هدفه الثالث في الدقيقة 90+12 عن طريق يانيك زاكري.

وبهذا للفوز رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 29 بالمركز 16، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 27 بالمركز 18.

وفي مباراة ثانية جرت ضمن المنافسات ذاتها، تعادل فريق أمانة بغداد مع فريق الموصل بهدف واحد لكل منهما.

و‏جرت المباراة بالتوقيت نفسه على ملعب الفيحاء الأولمبي في البصرة، وهو الملعب الافتراضي لفريق الموصل.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

‏وفي الشوط الثاني سجل فريق أمانة بغداد هدفه في الدقيقة 54 عن طريق هنريكي بينتو، وتمكن فريق الموصل من تعديل النتيجة عن طريق ياسر ناجي في الدقيقة 90+3.

وبهذه النتيجة رفع الموصل رصيده للنقطة 36 بالمركز 14، ورفع أمانة بغداد رصيده للنقطة 31 بالمركز 15.