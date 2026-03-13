دوري النجوم.. فوز مثير لأربيل على الميناء والتعادل يحكم لقاء الزوراء ونفط ميسان

شفق نيوز- بغداد

شهدت الجولة الثانية والعشرون من دوري نجوم العراق لكرة القدم مساء الجمعة مباراتين حافلتين بالأحداث والمفاجآت، كان أبرزهما فوز مثير لأربيل على ضيفه الميناء، فيما أُسدل الستار على لقاء الزوراء ونفط ميسان بالتعادل.

وعلى ملعب فرانسو حريري، خاض فريقا أربيل والميناء مباراة خرجت عن مألوف اللقاءات العادية، وانتهت بفوز أربيل 3-2 في مشهد درامي بامتياز.

افتتح الميناء التسجيل مبكراً عبر مهند عبد الرحيم في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعادل أربيل الميزان في الدقيقة 42 بهدف للاعبه الأوزبكي شيرزود تيميروف.

وفي الشوط الثاني، منح الحكم ركلة جزاء لصالح أربيل حوّلها تيميروف بنجاح في الدقيقة 74، غير أن القرار أشعل فتيل أزمة حادة، إذ احتج مدرب الميناء حسين عبد الواحد على القرار وأمر لاعبيه بمغادرة الملعب احتجاجاً، ما أوقف اللقاء نحو 13 دقيقة، قبل أن يتراجع عن موقفه ويعيد لاعبيه لاستكمال المباراة.

وكان اللاعب ذاته قد نال بطاقة حمراء في الدقيقة 65 ليواصل الميناء المباراة بعشرة لاعبين.

وحين بدا أن الميناء يقترب من نقطة التعادل بهدف مرتضى علي بالرأس في الدقيقة 87، انبرى تيميروف ليُسجّل هدفه الثالث في الدقيقة 90+7 ويهب فريقه الفوز في وقت قاتل، مكتملاً بذلك ثلاثيته الرائعة في هذه المباراة.

وقد منح الحكم 22 دقيقة وقتاً بدلاً، في أطول مدة إضافية تُمنح في الدوري منذ انطلاقته هذا الموسم.

وبهذا الفوز، رفع أربيل رصيده إلى 43 نقطة محتلاً المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد الميناء عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب نادي الزوراء وبالتوقيت ذاته، انتهى لقاء الزوراء ونفط ميسان بالتعادل الإيجابي 1-1، في مباراة شهدت هي الأخرى توترات ميدانية.

سجّل الزوراء أولاً عبر البرازيلي بريان رياسكوس في الدقيقة 38، ليمنح الغواصين تقدماً مؤقتاً، قبل أن يُسوّي مدافع الزوراء نفسه سجاد محمد فاضل الأمور لصالح الضيوف بهدف في مرماه الخاص في الدقيقة 44.

وقد خاض الزوراء معظم المباراة بنقص عددي، إثر طرد مدافعه عبد الله نصيب في الدقيقة 42 بسبب إيقاف لاعب في وضع انفراد، فيما نال لاعب نفط ميسان حسين مطر البطاقة الحمراء بدوره في الدقيقة 89 جراء تراكم الإنذارات، ولم تتغير النتيجة حتى الصافرة الأخيرة.

وبهذه النتيجة، رفع الزوراء رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد نفط ميسان إلى 20 نقطة في المركز الثامن عشر.