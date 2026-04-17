دوري النجوم.. فوز مثير للنجف على نوروز وتعادل الشرطة مع الكرمة

شفق نيوز- بغداد

تعادل فريق الشرطة مع مضيفة فريق الكرمة، بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب الجولان وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة عند الساعة الـ 7:30 مساءً.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابي 1-1، حيث جاء هدف الشرطة من ركلة جزاء نفذها بنجاح ليونيل اتيبا في الدقيقة 10، وتمكن الجولان من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح ايمن حسين في الدقيقة 39.

‏ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.

‏وبهذه النتيجة وفع الشرطة رصيده للنقطة 60 بالمركز الثاني ورفع الكرمة رصيده للنقطة 51 بالمركز السادس.

‏وفي المباراة الثانية وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق النجف على نوروز بنتيجة 2-1، و‏جرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب النجف الدولي.

و‏أنتهى لشرط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، ‏وفي الشوط الثاني سجل فريق نوروز هدفه في الدقيقة 61 عن طريق راستكو صالح فريق، وفي الدقيقة 86 عدل النجف النتيجة عن طريق رضا فاضل، واضاف النجف هدف ثان من ركلة جزاء نفذها بنجاح أيمن لؤي في الدقيقة 90+14.

وبهذا الفوز رفع النجف رصيده للنقطة 17 بالمركز 19 وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 42 بالمركز التاسع.