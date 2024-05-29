دوري النجوم.. فوز للقاسم على الحدود وتعادل الكهرباء مع دهوك

شفق نيوز/ فاز فريق القاسم على لحدود، بهدف نظيف، فيما تعادل الكهرباء أمام دهوك بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي أقيمت على ملعب الزوراء، عند الساعة السابعة مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم دهوك بهدف دون مقابل، جاء عن طريق عماد اللواتي في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني سجل الكهرباء هدف التعديل في الدقيقة 68 عن طريق ايفان خالد، جاء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك فريق دهوك.

إلى ذلك، فاز فريق القاسم على ضيفه الحدود بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب كربلاء الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القاسم بهدف دون مقابل سجله بيير جيان ماري في الدقيقة 6، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني، حتى إطلاق الحكم صافرة النهاية.