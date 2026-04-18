دوري النجوم.. فوز للزوراء وأربيل وديالى

شهدت منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، مساء اليوم السبت، إقامة ثلاث مباريات في بغداد وأربيل وديالى، أسفرت عن انتصارات الزوراء وأربيل وديالى.

وحقق ديالى فوزاً ثميناً على ضيفه النفط بهدف دون رد، في المباراة التي جرت على ملعب ديالى عند الساعة الخامسة مساءً.

وسجل إياد عبد فرحان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما حافظ ديالى على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وفي المباراة الثانية، تغلب أربيل على ضيفه القاسم بهدفين دون مقابل، على ملعب فرانسو حريري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أربيل بهدف سجله مارلين تشوبانوف في الدقيقة 42، قبل أن يعود اللاعب نفسه لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز، رفع أربيل رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد القاسم عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز الزوراء على ضيفه الكرخ بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الزوراء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح سجاد محمد مهدي التسجيل في الدقيقة 61، ثم أضاف حسن عبد الكريم الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، قبل أن يختتم مراد محمد الثلاثية في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الزوراء رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس، بينما بقي الكرخ عند 45 نقطة في المركز السابع.