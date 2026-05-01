دوري النجوم.. فوز قاتل لنوروز على الكرمة والزوراء يخطف التعادل من دهوك

شفق نيوز- بغداد

‏تعادل فريق الزوراء مع ضيفه فريق دهوك بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب نادي الزوراء في بغداد عند الساعة الـ7:30 مساءً، و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابي بنتيجة 1-1.

وجاء هدف دهوك في الدقيقة 9 عبر اللاعب منذر العلوي، وتمكن الزوراء من ادارك التعادل عن طريق اللاعب اكام هاشم في الدقيقة 11.

‏وفي الشوط الثاني سجل دهوك هدفه الثاني عن طريق اندري السناطي بالدقيقة 72، وأدرك الزوراء التعادل في الدقيقة 89 عبر اللاعب مراد محمد.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 59 بالمركز الخامس، ورفع دهوك رصيده للنقطة 42 بالمركز العاشر.

‏وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق نوروز على مضيفه فريق الكرمة بهدف قاتل جاء في الدقيقة 90+11 من ركلة جزاء نفذها بنجاح بول كومولافي.

و‏جرت المباراة في نفس التوقيت على ملعب الجولان في الرمادي وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة.

وطرد حكم اللقاء اللاعب علي محسن لاعتراضه واحتجاجه على حكم اللقاء محمد طارق لاحتسابه ركلة الجزاء لنوروز في الدقيقة 90+7.

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 47 بالمركز التاسع وتجمد رصيد الكرمة عند النقطة 53 بالمركز السادس.