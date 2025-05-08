دوري النجوم ..فوز قاتل للزوراء على ديالى والشرطة يقبض على الكرخ

شفق نيوز/ فاز فريق الشرطة، على ضيفه فريق الكرخ بهدف دون رد في ختام منافسات الجولة 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي .

وانتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل للكرخ ، حيث جاء الهدف عن طريق اللاعب مهند علي في الدقيقة العاشرة ولم تتغير النتبجة في الشوط الثاني ليحصد الشرطة ثلاث نقاط ثمينة ابقته في التنافس مع الزوراء على الصدارة .

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 68 بالمركز الثاني وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 39 بالمركز 12.

وفي مباراة اخرى جرت ضمن الجولة ذاتها فاز فريق الزوراء بوقت قاتل على ضيفه فريق ديالى بنتيجة 1-0.

واقيمت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الزوراء

وجاء الهدف في وقت قاتل عند الدقيقة 90+7 عن طريق المحترف ممادو سورو براسية جميلة .

وبهذه الفوز رفع الزوراء رصيده للنقطة 68 بالمركز الاول وتجمد رصيد ديالى عند النقطة 28 بالمركز 17 .