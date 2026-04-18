دوري النجوم.. فوز قاتل للجوية على دهوك والطلبة ينتصر على الغراف

شفق نيوز- بغداد

تمسك فريق القوة الجوية بصدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد فوزه القاتل على مضيفه دهوك بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 29.

وجرت المباراة عند الساعة 7:30 من مساء اليوم السبت، على ملعب نادي دهوك، حيث افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر بيتر كوركيس في الدقيقة 36، قبل أن يدرك القوة الجوية التعادل عن طريق عصام الصبحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وظلت النتيجة متعادلة حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يسجل محمد جواد هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار، رفع القوة الجوية رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد دهوك عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، حقق الطلبة فوزاً ثميناً على مضيفه الغراف بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الناصرية الأولمبي.

وسجل الغراف أولاً عبر حسين داخل كشاش في الدقيقة 11، قبل أن يعادل الطلبة النتيجة بواسطة سيمون ماسوفا في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، أضاف الطلبة هدفه الثاني عن طريق دنيز نغوتي، ثم عاد سيمون ماسوفا ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وشهد اللقاء طرد لاعب الغراف أمير عبدالله في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع الطلبة رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي الغراف عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.