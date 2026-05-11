دوري النجوم.. فوز قاتل لديالى على زاخو وتعادل الموصل والطلبة

شفق نيوز- بغداد

خطف فريق ديالى ثلاث نقاط ثمينة، من مضيفه زاخو بعد تحقيقه فوزاً قاتلاً بنتيجة 2-1، في ختام الجولة 34 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب زاخو الدولي عند الساعة 8:00 مساءً، وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق ديالى بهدف واحد دون مقابل لزاخو جاء الهدف عن طريق اللاعب احمد زامل في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني تمكن زاخو من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح امجد عطوان في الدقيقة 90، وسجل المحترف كولينز اوباري الهدف الثاني لديالى في الدقيقة 90+5.

شهد الشوط الثاني طرد لاعب زاخو جابي كيكي في الدقيقة 72 ليكمل زاخو المباراة بعشرة لاعبين، وبهذا الفوز رفع ديالى رصيده للنقطة 45 بالمركز 11 وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 51 بالمركز 8.

وضمن المنافسات ذاتها وفي مباراة مجنونة تعادل فريق الموصل مع الطلبة بهدفين لكل منهما، وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي لفريق الموصل.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق الطلبة على فريق الموصل بهدف واحد دون مقابل، جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب كرار محمد في الدقيقة 33، وشهد نهاية الشوط الاول وفي الدقيقة 45+8 طرد حكم اللقاء لاعب الموصل حسام كاظم ليكمل الموصل المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني سجل الموصل هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب ومن ركلة جزاء ثانية سجل المحترف ميدرندا هدف الموصل الثاني في الدقيقة 90+14، واحتسب سالم عامر ركلة جزاء للطلبة سجل منها كرار محمد هدف التعديل للطلبة في الدقيقة 90+26.

وبهذه النتيجة رفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 62 بالمركز الخامس كما رفع الموصل رصيده للنقطة 42 بالمركز 12.