"دوري النجوم".. فوز صعب لأربيل وتعادلان مثيران في ختام الجولة 32

جرت، اليوم السبت، ثلاث مباريات ضمن اليوم الختامي للجولة الـ32 من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، إذ انطلقت جميعها عند الساعة الخامسة مساءً في بغداد وأربيل ودهوك.

وحقق فريق أربيل فوزاً مهماً على ضيفه الكرخ بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يتمكن أربيل من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني عند الدقيقة 62 عن طريق اللاعب مايكل غابرييل.

وفي مواجهة أخرى، تمكن فريق الموصل من إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة أمام ضيفه الغراف بنتيجة 1-1، في مباراة أقيمت على ملعب دهوك، الذي يُعد الملعب الافتراضي لفريق الموصل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الغراف بهدف دون مقابل، سجله اللاعب مقتدى سعد في الدقيقة 27، فيما أضاع لاعب الموصل علاء الدين الدالي ركلة جزاء في الدقيقة 38.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الوقت القاتل، ليحرز الموصل هدف التعادل عند الدقيقة 90+9 عن طريق اللاعب دحام إبراهيم.

وفي المباراة الثالثة، تعادل فريق أمانة بغداد مع ضيفه القاسم بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جرى على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أمانة بغداد بهدف دون رد، سجله اللاعب هنريكي برناردو في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني، أضاف أمانة بغداد هدفه الثاني في الدقيقة 54 عن طريق محمد العيساوي، قبل أن يقلص القاسم الفارق عبر اللاعب علاء محيسن في الدقيقة 76، ثم أدرك التعادل في الدقيقة 85 عن طريق عبدالله باسم.