دوري النجوم.. فوز صعب للقوة الجوية على الميناء وتعادل القاسم مع الكهرباء

شفق نيوز/ حقق فريق القوة الجوية فوزا صعبا على ضيفه فريق الميناء بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي يوم الجمعة عند الساعة الخامسة والنصف عصراً.

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق الميناء بهدف دون مقابل، جاء الهدف عن طريق اللاعب مانويل كورونادو في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب سعد عبد الامير في الدقيقة 87 ، وفي الدقيقة 90+3 سجل القوة الجوية هدف التقدم الثاني عن طريق مصطفى سعدون.

وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد، لعضو إدارة النادي طاهر بلص في الدقيقة 86 ومشرف الفريق عادل ناصر في الدقيقة 90+3 لاعتراضهما على قرار الحكم زيد ثامر، كما شهد طرد لاعب القوة الجوية محمد قاسم في الدقيقة 90+9 لتعمده الخشن.

وضمن المنافسات ذاتها ، تعادل فريق القاسم مع ضيفه فريق الكهرباء من دون اهداف، وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي.