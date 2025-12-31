دوري النجوم.. فوز الكرمة على الغراف وتعادل الطلبة مع الموصل

شفق نيوز- بغداد

خطف فريق الكرمة ثلاث نقاط بفوزه على مضيفه الغراف 1-0 ، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الناصرية الدولي.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الكرمة هدفه عن طريق يوسف اومارو في الدقيقة 56.

ورفع الكرمة رصيده للنقطة 17 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد الغراف عند النقطة 12 بالمركز 13 .

وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق الطلبة مع ضيفه فريق الموصل من دون اهداف .

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

ورفع الطلبة رصيده للنقطة 14 بالمركز العاشر، ورفع الموصل رصيده للنقطة 11 بالمركز 15 .