دوري النجوم.. فوز القوة الجوية والكرخ وتعادل ديالى مع الغراف

شفق نيوز- بغداد

‏جرت اليوم الخميس، ثلاث مواجهات في انطلاق منافسات الجولة 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والنجف وديالى.

‏وفي المباراة الاولى تمكن فريق القوة الجوية من تحقيق الفوز على ضيفه فريق القاسم بنتيجة 2-0، ‏وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي وهو الملعب الافتراضي لفريق القوة الجوية.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق الجوية بهدفين دون مقابل للقاسم، وجاء الهدف الاول عن طريق مهند ابو طه في الدقيقة 26، واضاف الحارث حاتم الهدف الثاني للصقور في الدقيقة 38.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى اطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية اللقاء بفوز القوة الجوية وخطفه نقاط اللقاء.

وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 28 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة الوحيدة بالمركز الاخير.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق الكرخ على ضيفه فريق نوروز بنتيجة 3-0، وجرت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكرخ بهدفين دون مقابل لنوروز، سجلهما يونس حمود في الدقيقتين (34 و 40+6 )، وفي الشوط الثاني أضاف الكرخ هدفه الثالث عبر اللاعب علي قاسم في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز رفع الكرخ رصيده للنقطة 26 بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 13 بالمركز 15.

وفي المواجهة الثالثة تعادل فريق ديالى مع ضيفه فريق الغراف ايجابياً بنتيجة 1-1، وجرت المباراة على ملعب ديالى.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الغراف بهدف واحد دون مقابل لديالى، جاء الهدف عن طريق اللاعب احمد ناظم في الدقيقة 37، وفي الشوط الثاني تمكن ديالى من تعديل النتيجة عن طريق براهيما تانديا في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة رفع ديالى رصيده للنقطة 22 بالمركز التاسع ورفع الغراف رصيده للنقطة 20 بالمركز العاشر.