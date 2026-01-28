دوري النجوم.. فوز القوة الجوية على الكهرباء وتعادل الزوراء ودهوك

شفق نيوز- بغداد/ دهوك

تغلب فريق القوة الجوية على نادي الكهرباء، فيما تعادل الزوراء مع مضيفه دهوك، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة القوة الجوية والكهرباء عند الساعة الخامسة والنصف على ملعب الكابتن شرار حيدر وسط بغداد، وانتهت لصالح "الصقور" بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق القوة الجوية بهدف دون مقابل للكهرباء، سجل القوة الجوية هدفه في الدقيقة 14 عن طريق عصام الصبحي.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الثاني عن طريق البديل محمد جواد 89.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 31 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 8 بالمركز 18.

فيما تعادل فريق دهوك مع ضيفه الزوراء من دون أهداف، في المباراة التي جرت على ملعب دهوك.

وبهذه النتيجة رفع فريق الزوراء رصيده للنقطة 27 بالمركز الخامس، ورفع دهوك رصيده للنقطة 22 بالمركز 11.