دوري النجوم.. فوز الغراف والكهرباء والكرمة في انطلاق الجولة 37

شفق نيوز- بغداد/ دهوك/ الأنبار

حققت فرق الغراف والكهرباء والكرمة الفوز على منافسيها، مساء اليوم الأربعاء، في انطلاق منافسات الجولة ما قبل الأخيرة 37 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفاز فريق الغراف على مضيفه أمانة بغداد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وجرت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر وهو الملعب الافتراضي لنادي أمانة بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الغراف على أمانة بغداد بهدفين لهدف، سجل الغراف هدفه الأول في الدقيقة 25 عن طريق حسين طارق، وأضاف الغراف هدفه الثاني عن طريق اللاعب حسن داخل في الدقيقة 32، وقلص أمانة بغداد النتيجة قبل انتهاء الشوط الأول بقليل سجل جبار كريم هدف لفريقه في الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني سجل فريق الغراف هدفه الثالث في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب حسن داخل.

وخطف فريق الكهرباء فوزاً ثميناً من مضيفه فريق دهوك بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 2-1، جرت المباراة على ملعب نادي دهوك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف دون رد لدهوك، جاء الهدف عن طريق يانيك زاكري في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني سجل فريق دهوك هدف التعديل جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح سيابند عكيد في الدقيقة 80، وسجل الكهرباء هدفاً قاتلاً في مرمى دهوك في الدقيقة 90+4 عن طريق علي مهدي.

وأخيراً تمكن الكرمة من تحقيق الفوز على ضيفه فريق ديالى بهدف دون رد.

وجرت المباراة على ملعب الجولان وهو الملعب الافتراضي لنادي الكرمة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل فريق الكرمة هدفه في الدقيقة 78 عبر اللاعب أموري فيصل، وشهد اللقاء طرد لاعب الكرمة أموري فيصل في الدقيقة 87 لتراكم البطاقات ليكمل الكرمة باقي دقائق اللقاء بعشرة لاعبين.