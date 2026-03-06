دوري النجوم.. فوز الطلبة والميناء ونفط ميسان

شفق نيوز- بغداد

انطلقت مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، باقامة ثلاث مباريات عند الساعة التاسعة مساءً، شهدت تنافساً قوياً بين الفرق الستة المشاركة.

وفي المباراة الأولى، فاز فريق الطلبة على نظيره القاسم بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جرت أديم على ملعب المدينة الدولي في بغداد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، لكن في الشوط الثاني تمكن الطلبة من تسجيل هدفه الأول الذي جاء من رأسية جميلة للمحترف دايمونت ماسوفا في الدقيقة 56، وأضاف علاء عبد الزهرة هدف الطلبة الثاني في الدقيقة 85.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق الميناء على مضيفه النجف بهدف وحيد دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب النجف الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الميناء بهدف دون مقابل، جاء عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب قاسم محمد نصيف في الدقيقة 27، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية اللقاء.

أما المباراة الثالثة، فقد تمكن نفط ميسان من تحقيق الفوز على ضيفه أمانة بغداد بنتيجة 2-1، وجرت المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث افتتح أمانة بغداد التسجيل اولاً عبر اللاعب كمال القرع في الدقيقة 14، قبل أن يدرك نفط ميسان التعادل عن طريق اللاعب حسين مطر في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل نسيم صيهود، هدف نفط ميسان الثاني في الدقيقة 82، ليحقق فوزاً مهماً.