"دوري النجوم".. فوزان وتعادل ضمن الجولة 36

شفق نيوز- بغداد

انطلقت، اليوم الثلاثاء، عند الساعة 5:30، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الـ36 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وحقق فريق أمانة بغداد فوزاً كبيراً على مضيفه ديالى بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت على ملعب ديالى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أمانة بغداد بهدفين دون مقابل، إذ سجل ميلاد فلاح الهدف الأول في الدقيقة السابعة، وأضاف جبار كريم الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، سجل أمانة بغداد هدفه الثالث في الدقيقة 53 عن طريق منتظر عبد الأمير، فيما قلّص ديالى النتيجة بعدما سجل لاعب أمانة بغداد عباس ياسين هدفاً بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف مرادبك بوبو جونوف الهدف الرابع في الدقيقة 72.

وفي مباراة أخرى، تعادل الكهرباء مع ضيفه الغراف بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الزوراء، وهو الملعب الافتراضي لفريق الكهرباء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، إذ تقدم الغراف أولاً في الدقيقة الثانية إثر خطأ دفاعي من لاعب الكهرباء سامويل أوتارا، قبل أن يدرك الكهرباء التعادل عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح يانيك زاكري في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، أضاف الغراف هدفه الثاني في الدقيقة 49 عن طريق عباس فوزي، فيما عدّل الكهرباء النتيجة عبر أحمد عايد في الدقيقة 86.

وشهد اللقاء طرد لاعب الكهرباء ياسر ناجي في الدقيقة 74، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وفي المباراة الثالثة، فاز نفط ميسان على مضيفه القاسم بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب النجف الدولي، وهو الملعب الافتراضي لفريق القاسم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القاسم بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد بوعليان هدفي فريقه في الدقيقتين 8 و32.

وفي الشوط الثاني، قلّص نفط ميسان النتيجة عبر رضا محمد في الدقيقة 55، ثم أدرك التعادل بواسطة فقار عبد دويج في الدقيقة 77.

وأضاف ديمي داوده الهدف الثالث لنفط ميسان في الدقيقة 81، قبل أن يعزز نسيم صيهود النتيجة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 87، ثم عاد اللاعب نفسه ليختتم خماسية فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.