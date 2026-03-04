دوري النجوم على المحك.. الحرب تدفع محترفي الكرة لمغادرة العراق

شفق نيوز- بغداد

بدأ عدد من اللاعبين المحترفين في دوري نجوم العراق لكرة القدم بمغادرة البلاد نتيجة المخاوف المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الاتحاد العراقي لكرة القدم يعتزم عقد اجتماع عبر منصة إلكترونية خلال الفترة المقبلة لمناقشة مصير منافسات الدوري واتخاذ القرار المناسب بشأن استمراره.

وفي السياق، أعلنت إدارة نادي نفط ميسان أن السفارة الكرواتية تواصلت مع النادي للسماح بمغادرة الحارس الكرواتي أنتونيو توتا إلى بلاده، على خلفية الأوضاع الأمنية الراهنة في المنطقة.

من جهته، كشف مصدر في نادي القوة الجوية أن اللاعب الكويتي المحترف عيد الرشيدي غادر الفريق أمس بطلب من سفارة الكويت في العراق، حيث جرى إرساله إلى بلاده.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة دفعت عدداً من اللاعبين المحترفين الآخرين إلى المطالبة بالعودة إلى بلدانهم حرصاً على سلامتهم، لا سيما في ظل إلحاح عائلاتهم وحكوماتهم.

وأضاف أن مجموعة من لاعبي القوة الجوية فاتحوا إدارة النادي رسمياً بشأن مغادرة العراق والتوجه إلى بلدانهم أسوة باللاعب الكويتي، تحسباً لأي تطورات أمنية محتملة في ظل حالة التوتر وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.