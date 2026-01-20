"دوري النجوم".. صفقات نارية وعروض مالية بالملايين للاعبين

شفق نيوز- بغداد

تشهد أندية دوري نجوم العراق حراكاً واسعاً في سوق الانتقالات الشتوية، سعياً لتعزيز صفوفها وتصحيح المسار في النصف الثاني من الموسم، عبر إبرام تعاقدات جديدة أو دراسة عروض احتراف للاعبيها البارزين.

وشهدت الأيام الماضية نشاطاً لافتاً لعدد من الأندية الكبيرة، أبرزها الزوراء والشرطة والقوة الجوية، في محاولة للمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة وتحقيق تطلعات جماهيرها.

وأعلن نادي الزوراء تعاقده رسميًا مع اللاعب ألكسندر أوراها، قادماً من نادي كوينز بارك رينجرز الإنكليزي، في صفقة تهدف إلى تعزيز صفوف النوارس خلال المرحلة المقبلة من دوري نجوم العراق.

وفي سياق متصل، نجح نادي الشرطة في إبرام صفقة جديدة بتعاقده مع اللاعب الكاميروني باسيلي يامكام، قادماً من الدوري الصربي، ليمثل فريق الشرطة فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

من جهة أخرى، تلقى نجم الزوراء حسن عبد الكريم "قوقية"، عرضاً مغرياً من نادي الأهلي الليبي بلغت قيمته مليون دولار، حيث بات العرض مطروحاً على طاولة إدارة الزوراء واللاعب لاتخاذ القرار المناسب خلال الأيام المقبلة.

وعلى صعيد آخر، تلقى لاعب القوة الجوية يوسف فوزي، عرضين رسميين من ناديي الزوراء وزاخو، ليُترك القرار النهائي للاعب لاختيار النادي الذي سيمثله خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وفي إطار تدعيم صفوفه، أعلنت إدارة نادي القوة الجوية تعاقدها رسمياً مع لاعب المنتخب الكويتي عيد الرشيدي، لتمثيل الصقور فيما تبقى من منافسات دوري النجوم.

كما توصل نادي القوة الجوية إلى اتفاق مع الظهير الأيمن حميد علي، لاعب نادي زاخو، للانضمام إلى صفوف الصقور في الجولات المقبلة.

وفي انتقال جديد، انضم لاعب منتخب الأردن عامر جاموس، رسمياً إلى نادي الزوراء، ليعزز صفوف الفريق خلال المرحلة القادمة من الدوري.

وفي المقابل، أنهى لاعب المنتخب البحريني مهدي حميدان، عقده مع نادي الزوراء بالتراضي، ليودّع صفوف النوارس بعد مشاركته في 13 جولة ضمن منافسات دوري نجوم العراق.