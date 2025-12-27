دوري النجوم.. زاخو يواجه الكرمة في الرمادي اليوم

شفق نيوز- الأنبار

يواجه فريق الكرمة، اليوم السبت، ضيفه زاخو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب الرمادي، وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة، عند الساعة السادسة مساءً.

ويتطلع فريق الكرمة لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم، لا سيما أنه سيلعب على أرضه ووسط جمهوره، وذلك لإضافة ثلاث نقاط تُحسّن من ترتيبه، إذ يحتل الكرمة حالياً المركز السادس برصيد 13 نقطة.

في المقابل، يطمح فريق زاخو، القادم من انتصار مميز على العين الإماراتي بهدف دون رد وتأهله إلى دور نصف نهائي البطولة متصدراً مجموعته في بطولة كأس الخليج للأندية، إلى استثمار هذا الزخم لتقديم مستوى جيد يسهم في خطف نقاط المباراة الثمينة والعودة منتصراً إلى الديار.

ويحتل فريق زاخو حالياً المركز السابع متعادلاً بالنقاط مع منافسه الكرمة، ولهذا سيسعى كلا الفريقين لفض الشراكة، إذ إن فوز أحدهما سيقفز به إلى المركز الرابع.