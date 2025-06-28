دوري النجوم.. زاخو يكرم وفادة الجوية بهدفين والكهرباء يقسو على الكرمة برباعية

شفق نيوز - بغداد / دهوك

جرت يوم السبت، مواجهتان عند الساعة الـ9:30 مساءً ضمن منافسات الجولة الـ37 "قبل الأخيرة" من دوري نجوم العراق لكرة القدم، وذلك في بغداد وزاخو.

وفاز فريق زاخو على ضيفه القوة الجوي في الاولى بنتيجة 2-0، وجرت المباراة على ملعب زاخو.

وانتهى الشوط الأول، بتقدم زاخو بهدف دون مقابل للقوة الجوية، جاء عن طريق أحمد ياسين في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، عاد اللاعب احمد ياسين ليسجل هدفاً ثانياً من خارج منطقة الجزاء لصالح فريقه زاخو في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز، رفع زاخو رصيده للنقطة 70 بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 57 بالمركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق الكهرباء على ضيفه فريق الكرمة بنتيجة 4 - 1، وجرت المباراة على ملعب الزوراء وهو الملعب الافتراضي للكهرباء.

انتهى الشوط الاول، بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الكهرباء هدفه الأول عن طريق معين احمد في الدقيقة 51، ووكاع رمضان في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، واموري فيصل في الدقيقة 68، وقلص الكرمة النتيجة بتسجيل هدفه في الدقيقة 73 عن طريق يوسف عمرو، وعاد الكهرباء ليسجل هدفه الرابع عن طريق محمد سويعيد في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز، رفع الكهرباء رصيده للنقطة 48 بالمركز 13، وتجمد رصيد الكرمة عند النقطة 55 بالمركز السابع.