دوري النجوم.. زاخو يتغلب على النجف وتعادل الكرخ وأربيل

شفق نيوز- النجف/ بغداد

خطف فريق زاخو ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه نادي النجف، في حين اكتفى الكرخ وأربيل بنقطة واحدة لكل منهما، يوم الثلاثاء، في المباراتين اللتين أُقيمتا لحساب منافسات الجولة الـ15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

حيث حقّق زاخو فوزاً مهماً على النجف بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب الأخير عند الساعة الثالثة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين، سجّل رضا فاضل هدف النجف في الدقيقة الأولى، قبل أن يتمكّن زاخو من تعديل النتيجة في الدقيقة 42 عبر اللاعب أسامة رشيد.

وفي الشوط الثاني سجّل زاخو هدفه الثاني في الدقيقة 47 عن طريق أسو رستم.

وشهد اللقاء طرد لاعب النجف رضا فاضل في الدقيقة 36 ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين، كما طرد الحكم لاعب زاخو أورينهو في الدقيقة 74 ليكمل زاخو اللقاء بعشرة لاعبين كذلك.

وبهذا الفوز رفع زاخو رصيده إلى النقطة 26 في المركز السادس، بينما تجمّد رصيد النجف عند النقطة 7 في المركز 19.

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب الكابتن شرار حيدر وسط بغداد في التوقيت ذاته، تعادل فريق الكرخ مع ضيفه أربيل بنتيجة 1-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجّل أربيل هدفه في الدقيقة السادسة عن طريق شيرزود تيمتروف، قبل أن يعدّل الكرخ في الدقيقة 29 النتيجة عن طريق حسين زياد.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع أربيل رصيده إلى النقطة 31 في المركز الأول، بينما رفع الكرخ رصيده إلى النقطة 27 في المركز الرابع.