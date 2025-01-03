دوري النجوم.. زاخو يتغلب على الكرخ بثنائية نظيفة

شفق نيوز/ فاز فريق زاخو على ضيفه فريق الكرخ بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب زاخو يوم الجمعة عند الساعة الخامسة مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم زاخو بهدف دون مقابل جاء هدف زاخو عن طريق في الدقيقة التاسعة عن طريق محمود الاسود.

وفي الشوط الثاني، اضاف فريق زاخو هدف التقدم الثاني في الدقيقة 85 عن طريق المحترف جوستافو هنريك.

ورفع زاخو رصيده للنقطة 22 بالمركز 3 ، وتجمد رصيد الكرخ عند النقط 11 بالمركز 18.