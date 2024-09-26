دوري النجوم.. زاخو يتعادل مع نوروز بهدف قاتل والزوراء يحقق انتصارا صعبا على الكرخ

شفق نيوز/ تغلب فريق الزوراء على ضيفه فريق الكرخ بنتيجة 2-1 ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الزوراء يوم الخميس في الساعة الثامنة مساءً.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، جاء هدف الزوراء من ركلة جزاء عن طريق اللاعب ابراهيم غازي في الدقيقة 13، وجاء هدف التعديل للكرخ عن طريق وگاع رمضان في الدقيقة 23.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى الدقيقة 90 حيث سجل الزوراء هدف التقدم جاء عبر راسية رائعة للاعب ابراهيم غازي.

وضمن المنافسات ذاتها ، تعادل فريق زاخو مع ضيفه فريق نوروز بنتيجة 1-1 في ديربي كوردستاني ضيفه ملعب زاخو.

انتهى الشوط الاول بتقدم نوروز بهدف دون مقابل لاصحاب الارض والجمهور، جاء هدف نوروز عن طريق اللاعب احمد محمود في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني تمكن زاخو من تعديل القاتل من ركلة جزاء بعد أن سجل امجد عطوان النتيجة في الدقيقة 90+8.