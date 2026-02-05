دوري النجوم.. أربيل يقسو على النفط والقاسم يخطف نقطة من النجف

شفق نيوز- أربيل/ النجف

حقق فريق نادي أربيل، يوم الخميس، فوزاً مستحقاً على نظيره النفط بنتيجة 3-1، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الثالثة عصراً على ملعب فرانسو حريري في أربيل، انتهى الشوط الأول بتقدم النفط بهدف دون مقابل لأربيل، سجله في الدقيقة 13 عن طريق وليد كريم.

وفي الشوط الثاني تمكّن أربيل من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب هارون الزبيدي في الدقيقة 53، وأضاف أربيل هدفه الثاني عن طريق مصطفى قابيل في الدقيقة 90+3، قبل ان يختتم شيزود تيمتروف ثلاثية أربيل في الدقيقة 90+ 8.

وبهذه النتيجة رفع فريق أربيل رصيده إلى النقطة 34 في المركز الثالث بينما تجمد رصيد النفط عند النقطة 19 بالمركز 14.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق النجف مع ضيفه القاسم 1-1، جرت المباراة في التوقيت نفسه على ملعب النجف الدولي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يسجل النجف هدفه الوحيد في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني عن طريق علي فائز، ليتمكن القاسم من تعديل النتيجة في الدقيقة 79 عن طريق أمير إسماعيل.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده الى النقطة 8 في المركز 19، بينما رفع القاسم رصيده لنقطتين فقط في المركز الأخير.