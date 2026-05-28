دوري النجوم.. أربيل يحسم الديربي والمركز الثالث بفوزه على زاخو

شفق نيوز- دهوك

‏تمكن فريق أربيل من حسم ديربي كوردستان بفوزه على مضيفه زاخو بنتيجة 2-1 ليحسم المركز الثالث برصيد 76 نقطة، في ختام منافسات الجولة 37 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت على ملعب زاخو عند الساعة الثامنة مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم أربيل بهدف واحد دون رد جاء عن طريق كرستيان باركو في الدقيقة 10.

‏وفي الشوط الثاني، أضاف أربيل هدف الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب كرستيان باركو في الدقيقة 62، وقلص زاخو النتيجة بعد أن سجل أمجد عطوان هدفاً في الدقيقة 73.

‏وفي مباراة أخرى ضمن المنافسات ذاتها، التقى الهابطان إلى دوري الدرجة الممتازة النجف ومضيفه القاسم وانتهى اللقاء بفوز قاتل للنجف بنتيجة 2-1.

جرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب النجف الدولي وهو الملعب الافتراضي للقاسم، إذ تقدم صاحب الأرض في الشوط الأول بهدف واحد دون مقابل للنجف، جاء عن طريق اللاعب عبدالله باسم في الدقيقة 5.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق النجف من تعديل النتيجة في الدقيقة 74 عن طريق اللاعب وليمار كروز، وفي الدقيقة 90+9 سجل النجف هدفه القاتل الثاني عن طريق اللاعب حسين ظافر.

وشهد اللقاء حالتي طرد الأولى للاعب النجف زين العابدين رائد في الدقيقة 42، والثانية للاعب القاسم عبدالله باسم في الدقيقة 62.