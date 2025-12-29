"دوري النجوم".. أربيل يتصدر الترتيب واتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الجولة التاسعة

شفق نيوز- بغداد

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم غدٍ الثلاثاء، موعداً لانطلاق منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وكانت منافسات الجولة الثامنة قد اختُتمت مساء أمس الأحد، حيث تصدّر فريق أربيل ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة، جامعاً 20 نقطة.

وجاء فريق القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، تلاه فريق ديالى ثالثاً بـ16 نقطة، فيما حلّ فريق الشرطة رابعاً برصيد 15 نقطة.

وبفارق المواجهات، جاءت أربعة فرق برصيد 14 نقطة، حيث حلّ فريق الكرمة في المركز الخامس، يليه الزوراء سادساً، ثم زاخو سابعاً، والكرخ في المركز الثامن. وجاء فريق الطلبة في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

كما جمعت أربعة فرق 12 نقطة وبفارق المواجهات، حيث حلّ فريق النفط عاشراً، يليه الميناء في المركز الحادي عشر، ثم الغراف في المركز الثاني عشر، وأمانة بغداد في المركز الثالث عشر.

وحل فريق الموصل في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، فيما حلّ فريق دهوك بالمركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، يليه النجف في المركز السادس عشر جامعاً 6 نقاط.

كما جاء فريق نفط ميسان في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، وبالرصيد ذاته جاء فريق الكهرباء في المركز الثامن عشر بفارق المواجهات المباشرة، بينما حل فريق نوروز في المركز التاسع عشر برصيد 3 نقاط، فيما تذيّل فريق القاسم ترتيب الفرق في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.