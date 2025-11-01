دوري النجوم.. أربيل يتصدر الترتيب بعد قرار التوقف

شفق نيوز- بغداد

تصدر فريق اربيل ترتيب فرق دوري النجوم بعد انتهاء الجولة السادسة، بالتزامن مع اعلان الاتحاد العراقي لكرة القدم توقف الدوري بعد وصوله الجولة السابعة لحين اكمال المنتخب الوطني مهمته بخوض مواجهتي الملحق أمام الامارات يومي 13-18 من الشهر الحالي.

وقد أصدر الاتحاد قائمة ترتيب الفرق بعد الجولة السادسة وتصدر فريق اربيل القائمة برصيد 16 نقطة، يليه فريق ديالى برصيد 13 نقطة، ثم القوة الجوية ثالثا بنفس رصيد ديالى لكن بفارق المواجهات، وفي المركز الرابع حل فريق الشرطة بـ12 نقطة.

هذا وحل دهوك بالمركز 16 بأربع نقاط، ثم نفط ميسان بالمركز 17 بثلاث نقاط، ويأتي نوروز بالمركز 18 بنفس رصيد نفط ميسان بفارق المواجهات، ثم الكهرباء بالمركز 19 بنقطتين، واخيراً فريق القاسم بنقطة واحدة.