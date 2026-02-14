دوري النجوم.. ديربي كوردستان يبستم لزاخو ونفط ميسان ينتصر بعشرة لاعبين

شفق نيوز- اربيل/ ميسان

حسم فريق زاخو ديربي كوردستان بفوزه على مضيفه أربيل بهدف دون رد، فيما تغلب نفط ميسان على القاسم بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري نجوم العراق.

وفي ديربي إقليم كوردستان، انتهى الشوط الأول بين زاخو وأربيل بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل المحترف أورينهو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد أربيل عند 34 نقطة في المركز الخامس، في أول مباراة للفريق تحت قيادة المدرب الجديد أيوب أوديشو.

وفي المباراة الثانية التي جرت في التوقيت نفسه على ملعب ميسان الأولمبي، انتهى الشوط الأول بين نفط ميسان وضيفه القاسم بالتعادل من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني افتتح نفط ميسان التسجيل عبر فقار عبد في الدقيقة 80، قبل أن يعادل القاسم النتيجة في الدقيقة 88 عن طريق علي كريم، إلا أن محمد سلام خطف هدف الفوز لنفط ميسان في الدقيقة 90+8.

وشهد اللقاء طرد لاعب نفط ميسان داري أولاتونجي في الدقيقة 15 بسبب اللعب الخطر، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز رفع نفط ميسان رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد القاسم عند نقطة واحدة في المركز الأخير.