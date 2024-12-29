دوري النجوم.. ديربي كوردستان يبتسم لنوروز على حساب دهوك

شفق نيوز/ تغلّب فريق نوروز على ضيفه فريق دهوك بنتيجة في ديربي كوردستان بنتيجة 3-1 بمباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت مباراة ديربي كوردستان اليوم الاحد على ملعب نوروز في السليمانية عند الساعة 2:00 من بعد الظهر.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق نوروز بهدفين دون رد لدهوك ، جاء الهدف الاول لنوروز من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب اسو رستم في الدقيقة 22 ، وعاد نوروز ليسجل هدفه الثاني عن طريق اللاعب مروان حسين في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني أضاف نوروز هدفه الثالث في الدقيقة 58 عن طريق أحمد محمود ، وقلص دهوك النتيجة عن طريق زانا عادل بتسجيله هدف دهوك الوحيد في الدقيقة 88 .

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 11 بالمركز 17 بينما تجمد رصيد دهوك عند النقطة 15 بالمركز العاشر .

وشهدت المباراة توقف في الدقيقة 62 بسبب شغب ومشادة بين جمهوري الفريقين ودخول بعض الجماهير لأرضية الملعب ، ليستأنف اللعب في الدقيقة 70 وعادت المشاحنات بين الجماهير مجدداً ودخول المشجعين مرة أخرى بعد دقيقتين من اللعب لتتوقف المباراة لغاية الدقيقة 80، غادر خلالها لاعبو دهوك ارض الملعب، ليعودوا مجددا بعد ان هدأ الجمهور واستقرار وضع الملعب .