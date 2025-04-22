دوري النجوم.. ديربي العاصمة يبتسم للزوراء بفوزه على الشرطة بهدف وحيد

شفق نيوز/ حقق فريق الزوراء فوزاً مهماً على مضيفه الشرطة، في ديربي بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف مساءً وانتهت لصالح الزوراء بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه الوحيد عن طريق مراد محمد في الدقيقة 74.

وبهذه النتيجة استعاد الزوراء الصدارة برصيد 61 نقطة، فيما تجمد رصيد الشرطة عند النقطة 59 بالمركز الثاني.