دوري النجوم.. ديالى يعمق من جراحات القاسم ويحقق الفوز برباعية نظيفة

شفق نيوز- النجف

حقق ‏فريق ديالى فوزاً كبيراً على مضيفه القاسم برباعية نظيفة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب النجف الدولي وهو الملعب الافتراضي لفريق القاسم عند الساعة الـ5:30 مساءً، وانتهت لصالح ديالى بنتيجة 4-0.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق ديالى بهدف واحد دون مقابل للقاسم.

‏وفي الشوط الثاني أضاف ديالى هدفه الثاني من رأسية جميلة للاعب كولينز أوباري في الدقيقة 53، وفي الدقيقة 60 عاد كولينز أوباري ليسجل هدفه الشخصي الثاني والهدف الثالث لديالى، وقبل نهاية المباراة بدقيقة سجل ديالى هدفه الرابع عن طريق المجيد صبارة في الدقيقة 90+2.

وبهذا الفوز رفع فريق ديالى رصيده للنقطة 31 بالمركز 13، وبقى القاسم متذيل ترتيب الفرق بنقطة واحدة.